Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Askerlik Şubesi civarındaki dolaşan 2 şüpheli şahıs, polisin dikkatini çekti. Polis, durduğu şüphelilerin GBT kontrolünü yaptı. Kontrolde terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan kente geldiği belirlendi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Mardin’de askerlik şubesi önünde hareketli dakikalar
15.01.2017 - 16:44 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Askerlik Şubesi yakınlarında şüpheli tavırlarıyla polisin dikkatini çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan birinin örgütün dağ kadrosundan geldiği belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mardin askerlik şubesi,
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