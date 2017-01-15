Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkin, dün gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da önceki gün tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.