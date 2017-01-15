Edinilen bilgilere göre, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkin, dün gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da önceki gün tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.
Ahmet Türk'le ilgili flaş gelişme
15.01.2017 - 19:05 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İstanbul Silivri Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.
Etiketler : ahmet türk,
438088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438088.aspx
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