Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara’ya sevk edildi.Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.
KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
15.01.2017 - 17:37 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.
Etiketler : KKTC,
438089 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438089.aspx
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