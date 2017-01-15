Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin 17'nci Maddesi oylandıktan sonra sürpriz yaparak genel kurul salonundanmuhalefet kulisinin olduğu bölümden çıkarak ayrıldı. Muhalfet kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile karşılaşan Yıldırım, bir süre Bahçeli ile sohbet etti. Yıldırım, Meclis lokantasına kadar Bahçeli ile birlikte geldi. İki lider lokanta kapısında ayrılarak başka salonlarda yemek yemeyi tercih etti.

YENİ KİMLİK KARTINI VERDİ

Meclis lokantasına kadar Bahçeli ile yürüyen Yıldırım, MHP liderine jest yaparak yeni basılan dijital kimlik kartını Bahçeli'ye verdi. Bahçeli'nin de, akıllı kimlik kartını kendisine elden veren Başbakan Yıldırım'a teşekkür ettiği öğrenildi.

YEMEĞİ DAVUTOĞLU İLE BERABER YEDİ

Başbakan Yıldırım, Meclis Lokantası'nın kapısına kadar MHP lideri Bahçeli ile beraber yürüken, yemeği ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile beraber yedi. Yemeğin ardından Yıldırım ve Davutoğlu bir müddet beraber yürüdü. Yıldırım, daha sonra iktidar kulusinin bahçesindeki çay ve sigara içilen kabine giderek milletvekiilkeriyle sohbet etti.