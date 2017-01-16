Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediye Başkanlığınca “Güneysu’dan Halep’e Selam” sloganıyla organize edilen ve Güneysu halkından yoğun destek gören yardım kampanyasında toplanan gıda ve yardım malzemeleri, Güneysu Merkez Camii önünde düzenlenen törenle Halep’e uğurlandı.

Gıda malzemesi, temizlik malzemesi, çocuk maması, çocuk bezi, battaniye, su, kıyafet ve benzeri yaşam malzemelerinden oluşan yardım konvoyunun, Halep’e hareketinden önce Güneysu Merkez Camii önünde bir tören düzenlendi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Güneysu Kaymakamı İhsan Selim Baydaş, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yardım malzemelerinin Halep’e ulaştırılması için düzenlenen törende Güneysu Kaymakamı Baydaş ve Güneysu Belediye Başkanı Turan yaptıkları konuşmalarda; Ülkemize komşu Suriye’de yaşanan olaylar sonucu, oralarda yaşayan Müslüman kardeşlerimize karşı kayıtsız kalamayacaklarını, bu yüzden bu yardım kampanyasını müşterek organize ettiklerini ifade ettiler.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, törende yaptığı konuşmada; Halep’e yardım kampanyasına katkıda bulunan Güneysu Halkına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, “Şimdi buradan 3 tır dolusu yardım malzemesini Halep’e uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Böylesine anlamlı bir kampanyanın parçası olmak gurur verici” dedi.

Halep, Kudüs, Bağdat, Rize-Güneysu, Trabzon, Balıkesir gibi Müslüman coğrafyasına ait şehir isimlerinin, Çanakkale Şehitliklerini ziyaret ettiğimizde, şehitlerimizin mezarlarının başucunda yan yana yazdığına vurgu yapan Vali Bektaş; “İşte biz böyle bir tarihin devamıyız. Sonradan çizilen uydurma sınırlar bizi birbirimizde asla ayıramaz. Ayıramayacak olduğunu da burada bu kampanya ile görüyoruz. Güneysu halkı olarak, yine farkınızı gösterdiniz. Böylesine anlamlı bir kampanyaya Güneysu öncülük etti. Umarım herkese örnek olur” dedi ve kampanyaya emeği geçen, destek veren herkese minnettarlığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından, 3 tırdan oluşan yardım konvoyu dualarla Halep’e uğurlandı.