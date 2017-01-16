Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulundaki birinci tur oylamaları dün tamamlandı. Görüşmeler 9 Ocak Pazartesi günü başladı. İlk gün, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 10 Ocak Salı gününden itibaren ise teklifin maddelerine ilişkin görüşmeler ve oylamalar yapıldı. Görüşmeler beklenenden daha hızlı yol aldı.

İlk tur görüşmelerde milletvekilleri yaklaşık 90 saat mesai yaptı. Genel Kurul’da her gün sabahın ilk ışıklarına kadar süren görüşmelerde günde ortalama üç madde geçerken cumartesi gecesi bu sayı 6’ya çıktı. Dün de son 2 madde geçti. 17. Maddenin oylamasında 342 kabul, 135 ret oyu kullanıldı, 3 oy boş, 2 oy geçersiz, 2 oy çekimser çıktı. Bu maddeye göre, TBMM ile Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiğinin kesileceğine” dair hükmün kaldırılmasıni içeren 18. Madde de 131’e karşı 344 evet oyuyla kabul edildi.

Çarşamba gecesi yaşanan büyük kavganın dışında Genel Kurul çalışmaları beklenenden daha sakin geçti.

İlk tur oylamada en çok oyu teklifin “yargı yetkisi” başlıklı 1. maddesi aldı. Maddenin oylamasına 484 milletvekili katılırken 347 milletvekili kabul oyu kullandı. En az “Evet” 338 ile ilk gün teklifin maddelerine geçilmesi için yapılan gizli oylamada çıkarken en az oyu 340 ile 7. ve 8. maddeler aldı.

İKİNCİ TUR ÇARŞAMBA

Teklifin ikinci tur görüşmelerine çarşamba günü geçilecek. AK Parti, ikinci turda maddeler üzerinde konuşmalar olmayacağı için, her gün 6 maddenin oylamasının yapılmasını, böylece teklifin Meclis sürecini 20 Ocak’ta tamamlamayı hedefliyor. İkinci turda sadece önergeler görüşülüp madde oylamaları yapılacak. 330’un altında kalan maddeler reddedilmiş sayılacak. 330-367 arasında kalırsa referanduma sunulacak. AK Parti yönetimi 24 Ocak’a kadar görüşmelerin sürmesine yönelik bir takvim hazırlamıştı. Ancak ilk tur görüşmelerin beklenenden hızlı yol alması, takvimin birkaç gün öne çekilmesine sebep oldu. Anayasa metni 23 veya 24 Ocak’ta Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Referandumun en erken 26 Mart en geç ise 16 Nisan’da yapılacağını belirtiliyor.

CHP’den yavaşlatma eylemi

TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında CHP’li milletvekillerinin oylamayı yavaşlatma eylemine sahne oldu. 15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra oy verme işlemine geçildi. Farklı bir eyleme imza atan CHP’li vekiller, önce oy kullanmaya gitmedi. Daha sonra hep birlikte kabinlerine giden CHP’liler, oy için girdikleri kabinde beklemeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eyleme destek oldu. CHP Lideri, kabinde 5 dakika boyunca bekledi. Bazı CHP’li vekillerin bekleyişi 10 dakikaya kadar çıkarken, kabin önünde uzun kuyruklar oluştu. Normal şartlarda 45 dakika süren madde oylaması, eylem sebebiyle 2 saatte tamamlandı.