Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Abdildavev'e uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti.
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız Bakana uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti
16.01.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Abdildavev'e uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Kırgızistan Dışişleri Bakanı,
438216 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438216.aspx
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