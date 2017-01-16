Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Abdildavev'e uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti.