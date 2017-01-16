Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

GÖZALTINDAKİ ALBAYLAR HELİKOPTERLE TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

ASKERLERİN KALDIĞI LOJMANLARDA ARAMA

Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.