Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan'da düşen Türk kargo uçağının pilotu Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül'ün, askerlik görevinde bir hayli kariyerli ve başarılı bir asker olduğu belirtildi.

HILLARY CLINTON TARAFINDAN ÖVÜLMÜŞTÜ

Öndül, özellikle Afganistan'daki görevindeki başarılarından dolayı dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından büyük övgüyle bahsedilmişti. 2003 yılında Kabil'de bulunan Bagram Havalimanı'na indiği sırada bir Türk subayı tarafından karşılandığını söyleyen Clinton, Afganistan'da görev yapan Türk askerinin üstün cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, Türkiye'nin bölgede oynadığı aktif rol için teşekkür etmişti.

Öndül, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Gücünün (ISAF) komutasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üstlenmesinden sonra başkent Kabil'in uluslararası Havaalanı'nın komutanlığına 2002 yılında Pilot Kurmay Albay olarak getirilmişti.

250 ASKER EMRİNDEYDİ

Emrindeki 250 kişilik Türk birliğiyle sivil ve askeri uçaklara yer hizmeti verilmesi, havaalanının güvenliği ve Afgan iç savaşı döneminden kalan çok sayıda mayının temizlenmesi görevlerini başarıyla yerine getiren Öndül, 30 Haziran 2002'de yapılan törenle görevi İngilizlerden devralmıştı.

Öndül Afganistan'daki görevinin ardından Malatya 2. Ordu Komutanlığı bünyesinde bulunan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı görevini yürütmüştü.

İLKER BAŞBUĞ'DAN DA ÖDÜL ALMIŞTI

Öndül, 2007-2008 uçuş eğitim yılı için Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törende de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan ödül almıştı.

AFGANİSTAN'DA İKİ BÜYÜK ACİL DURUM YAŞADI

Öte yandan uçağın kaptan pilotu, Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı da, Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra MNG Havayolları'nda uçmaya başlamış. Daha sonra buradan iddiaya göre kaptan pilot yapılmadığı için istifa etmiş. Dirancı, daha sonra ACT'ye geçmiş. İkinci pilotluğu döneminde Dirancı Afganistan'da iki büyük tehlike atlatmıştı.

Afganistan'da Bagram Hava Üssü'ne kargo taşıyan uçak, 1 Mart 2010'da sol ana iniş takımının katlanması nedeniyle gövde üzerine indi. Kazada kullanılamaz hale gelen ACT Havayolları'na ait A300B4 tipi uçağın ikinci pilotu İbrahim Gürcan Dirancı'ydı. Dört yıl sonra açıklanan kaza raporunda sol ana iniş takımında korozyon oluştuğunun tespit edildiği ancak yetersiz bakım uygulaması yapıldığı belirlendi.

Dirancı'nın görev yaptığı bir başka ACT uçağının ise Afganistan'da havada motorunun patlama sesi ile durduğu ve acil iniş yaptığı öğrenildi.