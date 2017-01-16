Alınan bilgilere göre, belediye binasındaki makamına gelen Tunç, yürütülen bir soruşturma kapsamında polisler tarafından gözaltına alındı. Tunç, makam odasında yapılan aramanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tunç’un, 16 kişinin gözaltına alındığı "PKK’ya yardım ve yataklık" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Muradiye Belediye Başkanı gözaltına alındı
16.01.2017 - 10:55 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Muradiye Belediye Eş Başkanı Dr. Mehmet Ali Tunç, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Etiketler : van,muradiye,belediye başkanı,
438261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438261.aspx
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