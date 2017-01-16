Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içinde 222 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 20 terörist öldürüldü.PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 40’ının tutuklandığı kaydedildi. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişinin gözaltına alındığı, 15’inin tutuklandığı ifade edildi.FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise, 839 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 405’inin tutuklandığı vurgulandı.
222 operasyonda 20 terörist öldürüldü
16.01.2017 - 10:59 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirilen 222 operasyonda 20 teröristin öldürüldüğünü açıkladı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
438264 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438264.aspx
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