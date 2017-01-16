Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içinde 222 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 20 terörist öldürüldü.PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 40’ının tutuklandığı kaydedildi. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişinin gözaltına alındığı, 15’inin tutuklandığı ifade edildi.FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise, 839 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 405’inin tutuklandığı vurgulandı.