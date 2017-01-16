Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika’da icra edilecek 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılacaktır" denildi.
Hulusi Akar, Brüksel’de NATO toplantısına gidiyor
16.01.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Brüksel’de icra edilecek 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılacak.
Etiketler : hulusi akar,genelkurmay başkanı,nato,
438365 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438365.aspx
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