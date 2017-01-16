Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Birol Kayabaşı, Personel Şube Müdürlüğü'ne Kayacan Ekin, Trafik şube ve Trafik Bölge Müdürlüğü'ne Celal Yavuzay, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kazım Günay Demiralay, Çarşıbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Kayan, İl Emniyet müdür yardımcısı Koordinasyon ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Semih Abanoz getirildi.
Trabzon Emniyeti'nde yeni görev atamaları yapıldı
16.01.2017 - 16:26 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde şube müdürlüklerine atamalar gerçekleşti.
Etiketler : trabzon,trabzon emniyeti,emniyette görev değişimi,
438387 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438387.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER