Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nİn (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 3'ü albay rütbesinde 11 askeri personelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gözaltına alınmasının ardından, 13 kişilik bir heyet ülkeye gelerek soruşturmaya el koydu. Jandarma Komutanlığından olduğu belirtilen 13 kişilik ekip dün tutuklanan şahısların evlerinde arama yaptı. Tutukluların bilgisayarlarına el konulduğu öğrenilirken, kanıt olarak alınan eşyaların incelemek üzere Türkiye’ye götürüleceği belirtildi. Öte yandan FETÖ bağlantılı aranan birçok ismin de KKTC üzerinde başka ülkelere gittiği tespit edildi.