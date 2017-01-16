Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ terör örgütünün firari gazetecilerinden Tarık Toros'un iki gün önce Anayasa oylamalarında siyasi suikast olacağını yazmasından sonra Gülen de hedeflerinde olan parti isimlerini açıkladı.

İSİM VEREREK TEHDİT ETTİ

Gülen, Pensilvanya'da yaşadığı evde yaptığı konuşmada açık açık, MHP ya da CHP'den birine suikast düzenleneceğini söyledi.

Cinayetten kendilerinin suçlanacağını söyleyen Gülen, taraftarlarını da uyararak "Sizi bu cinayetle suçlayacaklar hazırlıklı olun" talimatını verdi.

Bu zamana kadar bir çok suikastte parmağı olduğu anlaşılan FETÖ bir çok eyleminde böylesine hedef şaşırtma taktiğini kullandı.

FETÖ teröristlerinin, STV'de yayınlanan diziler, reklam filmleri ve Gülen'in konuşmalarından alınan mesajlar ile harekete geçtiği geriye dönük incelemeler ile ortaya çıkarıldı.