Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarının kimlikleri tespit edildi.





4 POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırıda şehit olan polis memurlarının Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduğu belirtildi.





ACI HABER ULAŞTI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer, şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın, Kalkınma Mahallesi Mekan Sokak, Nasip Sitesi'nde ikamet eden ailesine acı haberi verdi. Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır'da görev yapan 1,5 yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan'ın babası Ali Özcan'ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi.





ANNESİ FENALAŞTI

Acı haber sonrası fenalaşan şehidin annesi Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Özcan'ın cenazesi yarın Diyarbakır'daki törenin ardından Trabzon'da toprağa verilecek.









