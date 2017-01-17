Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin ele geçirildiği öğrenildi. Terörist, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda Kırgız arkadaşının evinde sağ olarak ele geçirildi. Operasyon MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla yürütüldü. Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.







Konuyla ilgili yetkililer "Esenyurt'ta site içerisinde bir operasyon düzenlendiğini biliyoruz. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne gidecek." ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Teröristin yakalandığı hücre evinde 3 kişinin daha bulunduğu ve bu kişilerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Saldırganın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.





İNTİHAR EYLEMİ YAPACAKTI

Güvenlik kaynakları teröristin intihar eylemi ya da silahlı direnişe geçmesine fırsat verilmeden gözaltına alındığını belirtti. Saldırganın arkadaşının evine 3 gün önce gittiği, yakalandığı evde incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Emniyeti sabah saat 9'da konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.





İşte operasyonun ardından yakalanan Özbek terörist ve Kırgız arkadaşının yerdeki fotoğrafı...



