Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşında İstanbul Ortaköy’de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt’ta düzenlene operasyonla yakalandı. Operasyon anında site girişinde bulunan Sezer Aras isimli bir vatandaş zanlıların siteden çıkarılış anını anlattı. Özel hareket polislerinin düzenlediği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin çıkarıldığın aktaran Aras “İki zanlıyı çıkardılar. Site sakinleri dışarıdaydı. İkinci zanlı çıkarılırken zanlıya linç girişiminde bulundu. Yerde sürükleyerek çıkarıyorlardı” diye konuştu.

Öte yandan polis ekiplerinin zanlının yakalandığı site çevresinde aldığı önlemler sürüyor. Siteye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken araçların site içerisine girişine izin verilmiyor.