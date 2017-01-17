Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalandığı daireden ilk görüntüler ortaya çıktı.

DAİREYE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin bulunduğu eve saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, terörist Esenyurt bölgesinde bir süredir takip altındaydı. Güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristin başka bir kişiyle bağlantı kurması bekliyordu. Terörist ve temas ettiği o kişi polis ekipleri tarafından derdest edilip gözaltına alındı.

YATAĞIN ALTINA GİRERKEN YAKALANDI

Emniyet kaynaklarına göre, polisin bir süredir takip ettiği Esenyurt'taki bir sitede yer alan apartmanın 5'inci katında bulunan daireye düzenlenen operasyonda saldırgan, polis eve girince saklanmaya çalıştı. Yatağın altına girerken kıskıvrak yakalanan terörist çatışma olmadan canlı olarak ele geçirildi.

POLİSİN İNCELEMESİ SONA ERDİ

Esenyurt'taki bir sitenin 5. katındaki daireye düzenlenen operasyonun ardından 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ardından polis dairede inceleme yaptı. Saat 06.00 sıralarına kadar süren incelemenin ardından polis siteden ayrıldı.

OPERASYON SONRASI GÖRÜNTÜLER

Dairenin bulunduğu katta çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde dairenin kapısının kırılmış olduğu görüldü. Dairenin içinden çekilen görüntülerde saldırganın yakalandığı oda ve yatağı görüntülendi. Evdeki aramalarda bir odanın güvenlik gerekçesiyle basına kapatılması dikkatleri çekti.