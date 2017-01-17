Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin teröristin yakalanmasıyla ilgili açıklama yapıyor. Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



" O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt ilçesinde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülkadir Masharipov. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 yılında Ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor.

Operasyonda özel ekiplerle birlikte 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de ve ilimizde istihbarat daire başkanlarının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 şahıs gözaltına alındı.

Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir. Yapılan incelemeyle parmak izi de uyuşmuştur.

Teröristle birlikte bir Iraklı erkek şahıs, değişik ülkelerden 3 bayan ele geçirilmiş durumda.

Saldırının DEAŞ adına yapıldığı net."

Polisimiz iğneyle kuyu kazar gibi ciddi çalışmalar yaptı. O operasyon sırasında rahat hareket etme imkanı bulamadılar. Belki imkan bulsaydı yurt dışına kaçacaktı, öyle tahmin ediyoruz.

Eşinden alınan bilgiler, operasyonun geliştirilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur. Bulundukları evde herhangi bir silah ele geçirilmedi.

Şu anda gözaltında 50 kişi var. 2'si geçtiğimiz günlerde tutuklandı."