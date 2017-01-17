Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un Esenyurt'ta dün gece yakalandığı bildirildi.

Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.

Hükümet yetkilileri tebrik etti

Hükümet yetkilileri operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından resmi Twitter hesapları üzerinden Türk polisi için tebrik mesajları yayımladı. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan ilk tebrikler geldi.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda Ebu Muhammed El Horasani kod isimli terörist ve Kırgızistan uyruklu bir erkek ile Senegal uyruuklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) adlı 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollünden geçirilen Reina saldırganında aralarında bulunduğu 5 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.