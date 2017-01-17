Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Aksoy, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüse yönelik düzenlenen menfur bombalı saldırı olayında yaralanan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekte olan çevik kuvvet polislerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Aksoy’u Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş karşıladı. Ziyarette Vali Aksoy’a, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Vali Yardımcısı Mehmet Çağrı Özpolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.

Yaralı çevik kuvvet polisleri ile yakından ilgilenen Vali Aksoy, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aksoy ve beraberindekiler daha sonra hastaneden ayrıldı.