Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy katili El Horasani kod adlı terörist Abdulkadir Masharipov, emniyet güçlerinin Esenyurt'ta düzenlediği başarılı operasyonla sağ olarak ele geçirildi. Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde kıskıvrak ele geçirilen terörist emniyete götürüldü. Operasyon sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Habertürk TV'de sürecin nasıl işleyeceğini dair bilgi verdi.



Teröristin sağ yakalanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yarar şunları söyledi:

"Daha önce Numan Kurtulmuş bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi caninin canlı yakalanmış olması bağlantıların öğrenilmesi açısından çok önemli. Reina eyleminin içerisindeki unsurlar DAEŞ'in diğer eylemlerine uymuyor bu açığa çıkarsa birçok şey aydınlatabilir.

Bügüne kadar DAEŞ saldırılarından farklı olması, bir konu üzerine yoğunaşmaları ve bunun üzerine eylem yapmaları başından beri söylediğim şeylerdi.

Eylemi yaparken şahsın oraya nasıl getirildiği bile çok önemlidir. Bu eylem tarzı ve diğer eylem tarzları için sağ yakalanması çok önemli. Hangi sistem üzerine geldi kimler getirdi soruları bence en önemli sorulardır."