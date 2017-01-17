Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Aslan'ın bugün öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.
Mehmet Aslan gözaltına alındı!
17.01.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler : mehmet aslan,mehmet aslan gözaltı,
438617 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438617.aspx
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