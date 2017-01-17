Akdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru  önergesini yanıtladı.
 
Sağlık Bakanlığında, FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine veya MGK  tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen  yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla  irtibatı olduğu belirlenerek, 28 Kasım 2016 tarihi itibarıyla açığa alınan  personel sayısının 8 bin 891 olduğu bilgisini veren Akdağ, durumları incelenen  bin 929 personelin görevlerine iade edildiğini kaydetti.
 
5 bin 541 personelin ise kamu görevinden çıkarıldığını vurgulayan  Akdağ, "Kamu görevinden çıkarılanlardan yargı kararı ile görevine iade edilen  personel bulunmamaktadır. Ayrıca kamu görevinden çıkarılanların yerine personel  istihdamı yapılmamıştır." ifadesini kullandı.