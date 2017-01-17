Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2 şahsın bir köpeğin kulaklarını kestiği ve yemesi için de önüne attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Twitter hesabından çağrıda bulunarak, "Bu canileri bulalım. Ayrıca tanıyan varsa adresini bekliyorum. Bizzat şikayetçi olacağım" dedi.

YARDIM ÇAĞRISINI YAYINLADI

Twitter'dan takipçi sayısı 3 milyon 670 bine ulaşan Başkan Gökçek, dün akşam "Hanım Kadın" isimli bir sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf ve bu sosyal medya kullanıcısının yardım çağrısını yayınladı.



"BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

İki caninin, bir köpeğin kulaklarını kesmesi ve yemesi için de köpeğin önüne atması görüntülerini paylaşan Başkan Gökçek, "Polise ihbardır. Bu canileri bulalım. Ayrıca tanıyan varsa adresini bekliyorum. Bizzat şikayetçi olacağım" ifadelerini kaydetti.