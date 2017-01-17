Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Y.K., Hukuk Fakültesinde görevli Yrd. Doç. Dr. A.E. ile Tıp Fakültesinde görevli Uzm. Dr. C.K.'yi 3 gün önce gözaltına almıştı. Gözaltına alınan akademisyenlerin daha önce açığa alındıkları ve gözaltına alınıp serbest kaldıkları, Yrd. Doç. A.E.'nin ise göreve iade edildiği öğrenildi. ByLock kullandıkları tespit edilen 3 akademisyen Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 akademisyen tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.