Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınması ardından, bugün ilçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel'in kayyum olarak yerine atandığı açıklandı