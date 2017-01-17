Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınması ardından, bugün ilçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel'in kayyum olarak yerine atandığı açıklandı