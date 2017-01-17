Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınması ardından, bugün ilçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel'in kayyum olarak yerine atandığı açıklandı
Bir belediyeye daha kayyum atandı
17.01.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Muradiye İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç'un dün gözaltına alınması ardından yerine İlçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel kayyum olarak atandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : kayyum,
438692 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438692.aspx
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