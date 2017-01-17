Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin kaldığı Esenyurt'taki bir sitedeki adrese saat 23.30'da yoğun güvenlik önlemi altında operasyon düzenledi. Operasyon sonunda katliamı gerçekleştiren teröristle beraber 5 kişi gözaltına alındı. Operasyona tanık olan site sakinleri operasyon anlarını anlattı.



'SİTENİN YÜZDE 25'İ YABANCILARDAN OLUŞUYOR'

Terörist Masharipov'un yakalandığı Esenyurt'taki sitede gazetecilerin sorularını cevaplandıran tanık, bir yıldır oturduğu sitede güvenlik zafiyeti bulunduğunu belirtti. Sitenin yaklaşık yüzde 25'inde yabancı uyrukluların oturduğunu dile getiren görgü tanığı A. şöyle konuştu: "Saat 23.43 gibi gürültüyle uyandım. İlk önce aile içi kavga sandım. Polis ihbar hattını aradım. Sonrasında ise özel hareket polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim. Operasyonun büyük olduğunu anlayınca yılbaşı saldırganının yakalandığını tahmin ettim." diye konuştu.

'3-4 GÜNDÜR NADİREN ÇOCUK SESİ GELİYORDU'

A., öncesinde hiçbir şüphe duymadığını belirterek, "Operasyon düzenlenen dairenin altındaki evde oturuyorum. Daireden son 3-4 gündür nadir de olsa çocuk sesi geliyordu. O dairede daha önce hiç çocuk sesi duyulmuyordu." ifadesini kullandı. Site yakınlarındaki bir restoranı işleten Salih Keskin de son bir haftadır çevrede yoğun olarak polislerin bulunduğunu anlattı. İsmini vermek istemeyen bir site sakini ise bölgede 6 aydır oturduğunu ifade ederek, "Sesler üzerine aşağıya indik. En son çıkartılırken gördüm. Öncesinde hiç görmemiştim. Eşim zencilerden birini gördüğünü söylemişti ancak ben bugüne kadar hiçbiriyle karşılaşmadım." şeklinde konuştu.



''POLİSLER HIZLI BİR ŞEKİLDE YUKARI ÇIKIYORLARDI''

Bir başka site sakini ise, "Evde oturuyorduk, gürültüler geldi. Gürültülere çıktık. Polisler hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorlardı. Ondan sonra bağırtılar 'yat' diye sesler geldi. Reina'daki saldırgan olduğunu söyledi polis arkadaşlar. Adamı alıp götürdüler" dedi.

''ŞİMDİYE KADAR SİTEDE DİKKATİMİZİ ÇEKEN BİRŞEY OLMADI''

Başka bir site sakini de "23.43'de gürültü seslerini duydum. Önce kavga var sandım. 155 Polis İmdatı arayıp kavga ihbarında bulundum. Sonra Özel Harekat polislerinin operasyon yaptığını farkettim. Sonrasında biri siyahi olmak üzere 3 kadın, bir 3-4 yaşlarında bir çocuk. Sonrasında da teröristi çıkardılar. Şimdiye kadar sitede dikkatimizi çeken birşey olmadı. Onlarla da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Sitemiz yüksek güvenlikli bir sitedir. Siteye KGS adı verilen cihazla giriş çıkış yapmaktayız. Tek eksiğimiz güvenlik kamerasıydı, teröristler de ondan faydalanmış. Dikkatimizi çeken tek şey son 10 gündür siteye siyahilerin siteye yoğun olarak girip çıkmasıydı. Yakalanan teröristler arasında da bir tane siyahi kadın gördüm" dedi. Operasyon yapılan dairede ise polisin aramaları halen devam ediyor.