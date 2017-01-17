Kendisine ait twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerle paylaşım yapan Aslan edinilen bilgiye göre gözaltına alındıktan sonra Emniyet'e getirildi: Emniyet sorgusu sonrasında İstanbul Başsavcılığına getirilen Aslan buradaki ifadesinde söz konusu tweeti kendisinin değil şoförünün attığını iddia etti. Aslan bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Mehmet Aslan'dan ilginç 'tweet' ifadesi!
17.01.2017 - 16:44 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık tarafından serbest bırakılan Aslan ifadesinde, suçlamaya konu olan tweeti şoförünün attığını iddia etti.
Kaynak: Sabah
Etiketler : mehmet aslan,
438728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438728.aspx
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