Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisine ait twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerle paylaşım yapan Aslan edinilen bilgiye göre gözaltına alındıktan sonra Emniyet'e getirildi: Emniyet sorgusu sonrasında İstanbul Başsavcılığına getirilen Aslan buradaki ifadesinde söz konusu tweeti kendisinin değil şoförünün attığını iddia etti. Aslan bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.