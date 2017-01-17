Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırganın yerinin bir hafta önceden belirlendiğini, arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması için beklendiğini belirten Küçük, şunları söyledi:

“Polis ve istihbarat İstanbul’da 200 kişilik DEAŞ hücresi belirledi. Bu hücrenin 2 ay önce soyulan bir döviz bürosu olayına karıştığı ortaya çıktı. Savcılar, bu kişileri paralarla yakalayıp hücreyi ortaya çıkardı. İstihbarat, 2 gün önce Reina katliamcısının en yakınındaki adamı ele geçirdi. Sonrası çorap söküğü gibi geldi.”

200 kişilik DEAŞ hücresinin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirten Küçük, bu teröristlerin ülkeye Ürdün üzerinden girdiğini de açıkladı. DEAŞ’ın İsrail’e ve Ürdün’e hiç saldırmadığını belirten Küçük, “bu operasyonla DEAŞ’ı destekleyen tüm yabancı güçler ortaya çıkacak. Bir tek Türkiye’nin desteklemediği ortaya çıkmıştır” dedi.