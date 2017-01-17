Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir radyo programına katılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, “Muazzez Ersoy evde ne yapar? Mesela hangi diziyi izler sorusuna" şöyle cevap verdi: “Sadece ve sadece Diriliş Ertuğrul izliyorum. İşim olur kaçırırsam da hemen o bölümü internetten izliyorum. Tarihimizde olmuş olayları, devletimizin kuruluşunu çok iyi anlatıyor. Ben o diziyi sadece izlemiyorum, yaşıyordum da!"

'Nene Hatun'u oynarım'

Yıllar önce rol aldığı dizi ve filmler çok konuşulan sanatçı, "Kurtuluş Savaşı, Diriliş Ertuğrul gibi bir yapımda oynamak isterim. Bizim geçmişimizde yaşadığımız sıkıntıyı bilmemiz gerekiyor. Nene Hatun mesela onun hayatını çeksinler ben oynarım" diye konuştu.