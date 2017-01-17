Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Alem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Alem'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Fas Ankara Büyükelçisi'nden Erdoğan'a güven mektubu
17.01.2017 - 18:33 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Menouar Alem'i kabul etti.
Etiketler : erdoğan,fas,
438750 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438750.aspx
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