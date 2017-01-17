Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Alem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Alem'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.