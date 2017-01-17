Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik  operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı Bali Deresi  mevkisinde bugün operasyon gerçekleştirildiği belirilen açıklamada,  "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 10 çuval içerisinde toplam 400-450  kilogram şekerle karıştırılmış amonyum nitrat ile teröristlere ait çok sayıda  tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay  yerinde imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.