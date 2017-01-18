Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 4. sınıf emniyet müdürü Yakup K., Ünfan K., Muhammet Mustafa A., Yılmaz D., Şerefettin A., emniyet amiri Yusuf H., komiser ve komiser yardımcıları İbrahim S., Saffet K., Mehmet O., Yılmaz D., Mehmet A., Murat G., Sefa Ö., polis memurları Bayram Y., Mustafa K., Mustafa B., Yaşar Ç., Mustafa Ş., Mehmet K., Tekin G. emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5'İ EMNİYET MÜDÜRÜ

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen beş emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 7 komiser ve komiser yardımcısı ve 7 polis memuru olmak üzere 20 polis tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.