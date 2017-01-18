Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina saldırganı, irtibatlı olduğu 3 Özbek’in Hatay’da yakalanmasının ardından paniğe kapılıp Konya’daki hücreyle temasa geçtiği, sonrasında ise Esenyurt’taki hücre evlerinin tespit edilerek kendisine ulaşıldığı ortaya çıktı.

İLK SÖZÜ 'ÖLDÜRMEYİN BENİ' OLDU

Operasyon sırasında Abdukadir Masharipov’un yatağın altına saklandığı öğrenilirken, oldukça korktuğu da gözlendi. Terörist, ilk ifadesinde ise saldırıyı nasıl planladığını, nasıl keşif yaptığını, eylem sırasında ve sonrasında neler yaptığını tek tek polise anlattı.

Parmak izleri de tespit edilenlerle uyuştu. Masharipov’un, evde polisleri gördüğü an Türkçe “Öldürmeyin beni” dediği öğrenildi. Teröristin oğlunu başka bir DEAŞ hücre evine gönderdiği belirlendi. Masharipov’un karısı ve kızı geçen hafta Pendik’te gözaltına alınmıştı.