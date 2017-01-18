Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev sahibinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Dairenin sahibi Nurullah Zaki Haser evini kiralaması için Esenyurt’taki bir inşaat firmasına anahtar bıraktı. Firma da evi 1500 TL depozito, 750 TL peşinat ve aylık 750 TL karşılığında 6 aylığına Ali Jameel Mohammed’e kiraladı. Site yönetimine de bu kontrat teslim edildi. Site, kiracılara elektronik giriş kartları verdi.