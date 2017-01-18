Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyetin 17 günlük takibi sonrası ele geçirilen Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı Özbekistan vatandaşı 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov, Esenyurt'taki lüks sitede yanında dört kişiyle birlikte ele geçirildi. Baskın anında Masharipov'un evdeki üç kadından biri olan Mısırlı 26 yaşındaki Tene Trare ile beraber olduğu anlaşıldı. Evde Iraklı bir erkek ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. de yakalandı. DEAŞ'ın kullandığı tespit edilen kadınlardan Dina'nın fuhuştan sabıkası çıktı. Evde çok sayıda makyaj malzemesi ve yiyecek bulundu. Evdeki kağıtlarda çıkan notlarda Dina için yazılmış "Sen çok deli birisin. Seni seviyorum" ifadeleri de dikkat çekti. Gıda malzemeleri içeren bir alışveriş listesi ile Kiril alfabesi harflerinin Latin alfabesi karşılıklarının bulunduğu bir not da dikkat çekti. 3 oda, 1 salonu olan evdeki bütün yatakların açık bulunduğu ve mobilyaların yeni olduğu görüldü. Apartman sakinleri uzun süredir evin dolu olduğu ancak kadınlar dahil içeride yakalanan kimseyle görüşmediklerini belirtti. Sitenin güvenlik kameralarının ise olmadığı belirtildi.



VEDA MEKTUBU

Terör yuvasında bir de veda mektubu çıktı. Üzeri kalpli bir kağıda İngilizce olarak yazılmış notta şu ifadeler kullanıldı: "Sevgilim. Ne istersen yap. Umurumda değil. Artık sana yardım edemem. Kendime de yardım edemem. Buna rağmen istersen kabul ederim. Ama uzaklarda bir yerde olacağım."



BİR TORBA PARA

DEAŞ'a ait örgüt evinde 197 bin dolar para çıkarken bir poşet içinde ise farklı ülkelere ait paralar bulundu. Poşette Endonezya, Mısır, İran, Singapur paralarının ağırlıkta olduğu görüldü.

GIDA STOKU

Televizyon bulunmayan evde çok miktarda gıda maddesi bulundu. Evde özellikle bolca çokokrem, kolilerce yumurta, pekmez, bal, kuruyemiş, zeytinyağı, bisküvi gibi yiyecekler olduğu görüldü. Esenyurt'taki lüks sitede bulunan dairede DEAŞ üyesi Senegalli Dina'ya ait bir notta Fransızca olarak yazılı sureler bulundu. Dina'nın sureleri bilmediği ve yeni ezberlemeye çalıştığı anlaşıldı.

VANTİLATÖR ÖNLEMİ

Örgüt evinde soğuk kış gününe rağmen bir odada pencerelere çevrilmiş iki adet vantilatör görüldü. Vantilatörlerin açık bırakılarak dışarıdan gelebilecek bir baskına karşı perdelerde hareket sağlayarak yanıltıcı bir önlem şeklinde kullanıldığı iddia edildi.

(SABAH)