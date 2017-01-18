Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli Adana, Antalya, Mardin ve Kırşehir illerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hidayet Karaca’nın gözaltına alınmasını protesto etmişlerdi

Operasyonda, Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2014 yılında gözaltına alınmasını Aktif Eğitim-Sen öncülüğünde Şanlıurfa Adliyesi önünde protesto eden 33 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında öğretmen, doktor ve esnafın da olduğu belirtildi.