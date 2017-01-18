Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ve beraberindeki heyetle görüşmesi öncesinde 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesiyle ilgili bilgiler verdi.

Arslan, Türkiye açısından çok önemsenen ve Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük projesi olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Japon yüklenicilerin projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. İhale için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 10'u yabancı 24 firma ihale dosyası satın aldı. Hem ülkemizin hem de yurtdışında bu konudaki güçlü firmaların projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. 26 Ocak'ta tekliflerini alacağız. Projenin müşavirlik ihale sürecini de başlattık. 27 Mart'ta onun da tekliflerini alacağız. Dolayısıyla yüklenici belli olur olmaz hemen devamında müşavir firmayı da belirlemiş olacağız. Projenin sonuçları, hem ülkemiz hem yükleniciler hem de insanımız açısından hayırlı sonuçlar doğurur."

"ANITSAL BİR PROJE"

İki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk bağlarıyla geliştiğini anlatan Ishii, son yıllarda karşılıklı menfaatlere dayalı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha gelişmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Bugün özellikle Çanakkale Boğaz Köprüsü Projesi ile ilgili iletmek istedikleri hususlar olduğunu dile getiren Ishii, "Orta açıklığı 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük asma köprüsü olarak ülkenizin Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk gelecek şekilde inşa edilecek projede, ülkemizin işbirliği hasıl olursa, iki ülkenin dostluğunu sembolize etmesi açısından anıtsal bir proje olduğunu belirtmek isterim" dedi.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu kesimin, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı gerçekleştirilecek, sözleşme süresi sonunda ise otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden arınmış şekilde, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilecek.