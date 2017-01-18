Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “18 Ocak 2017 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ikamete görevlilerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışma sonucu olay yerinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve ikamette; 1 adet Glock marka silah, 1 adet silaha ait şarjör, 1 adet patlamamış el bombası, 2 adet patlamış el bombası pimi, 49 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet flaş bellek, 1 adet parçalanmış tablet, bol miktarda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.