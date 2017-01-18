Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Kadir Güntepe gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında Güntepe’nin örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock’u yoğun bir şekilde kullandığı, Amasya Hamamözü'nde Kaymakam olarak görev yaptığı dönemde Amasya kaymakamlar imamı olan H.Ö ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüştüğü tespit edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Güntepe'nin Kayseri’de gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, Güntepe’nin Elazığ’a atanmasının ardından henüz görevine başlamadığı, raporlu olduğu kaydedildi.
Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltında
18.01.2017 - 15:39 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beytüşşebap,
439026 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439026.aspx
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