Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya merkezli 3 ilde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen aralarında doktor, diş hekimi ve hemşirenin bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 26 sağlık çalışan için yakalama kararı çıkartıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şuana kadar 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.