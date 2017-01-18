Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ı evinde ziyaret etti. Bugün öğleden sonra gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da eşlik etti.