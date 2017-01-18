Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ı evinde ziyaret etti. Bugün öğleden sonra gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da eşlik etti.