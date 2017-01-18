Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ı evinde ziyaret etti. Bugün öğleden sonra gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şevket Kazan’ı ziyaret etti
18.01.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ı evinde ziyaret etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı,
439058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439058.aspx
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