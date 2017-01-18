Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantısı tespit edilen kaymakamlar A.Y., A.Z.F., H.B., H.E. ve U.Y. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Öte yandan kaymakamların imamı M.G. ile eşi aynı zamanda kadın kaymakamların ve kaymakam eşlerinin imamı N.G. isimli şahıslar hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalama ve gözaltı işlemi yapıldı" ifadelerine yer verildi.