Gaziantep Beyazlar mahallesinde elinde silah ve bıçak bulunan 1 kişi, bir evin garajında 3 kişiyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri ulaştı.
Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis rehineleri kurtarmak için silahlı kişiyi ikna etmeye çalışıyor.
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Gaziantep Beyazlar mahallesinde elinde silah ve bıçak bulunan 1 kişi, bir evin garajında 3 kişiyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri ulaştı.
Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis rehineleri kurtarmak için silahlı kişiyi ikna etmeye çalışıyor.
Etiketler : gaziantep,rehine,