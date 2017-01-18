Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Beyazlar mahallesinde elinde silah ve bıçak bulunan 1 kişi, bir evin garajında 3 kişiyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri ulaştı.

Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis rehineleri kurtarmak için silahlı kişiyi ikna etmeye çalışıyor.