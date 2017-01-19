Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.
Son Dakika Haberi: Rus Büyükelçi Karlov suikastında flaş gelişme
19.01.2017 - 00:46 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 00:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis 2 kişi tutuklandı.
Etiketler : rus büyükelçi,karlov,suikast,
439139 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439139.aspx
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