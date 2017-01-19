Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov’un yakalanmasına ilişkin “Ekipler bütün imkânları seferber ederek kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi âdeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır. DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor” dedi.

ADİL ÖKSÜZ TÜRKİYE’DE

FETÖ soruşturmasının firari şüpheli Adil Öksüz’ün, darbe girişiminde kilit rol oynadığına işaret eden Bozdağ “Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Öksüz’ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ben Öksüz’ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu ve tüm tedbirler alındı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin, tabiatı gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracağını anlatan Bozdağ “Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O sebeple Türkiye’nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var” dedi.

ZAYIFLATAN HÜKÜM YOK

Anayasanın ilk 4 maddesinde kesinlikle değişiklik öngörülmediğine işaret eden Bozdağ “CHP, ‘İlk 4 madde değiştiriliyor’ diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok”

ifadelerini

kullandı.