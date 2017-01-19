Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Balıkesir polisi, örgütün kurumlarında daha önce görev alıp hakkında işlem yapılmış şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Balıkesir'in Savaştepe, Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 28 kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. 11 kişi ise soruşturma kapsamında aranıyor.