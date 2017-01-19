FETÖ soruşturması kapsamında Bartın merkezli Niğde ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında kamu çalışanlarının da olduğu öğrenildi. Şahısların Bylock kullandıkları belirlendi
Bartın'da Bylock operasyonu:14 gözaltı
19.01.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın merkezli 3 ilde yapılan FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, Bylock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : bylock,
439371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439371.aspx
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