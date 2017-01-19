Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ soruşturması kapsamında Bartın merkezli Niğde ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında kamu çalışanlarının da olduğu öğrenildi. Şahısların Bylock kullandıkları belirlendi